На оборонном предприятии Перми подрались рабочие Один пострадавший получил перелом и сотрясение мозга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Гострудинспекция в Пермском крае занялась установлением причин травм, которые получил оператор станков с программным управлением в ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (Пермь).

Согласно поступившему в инспекцию извещению, 12 сентября на оборонном предприятии произошёл конфликт двух коллег, переросший в драку. В документе говорится, что «в результате происшествия один пострадавший получил перелом скулоорбитального комплекса, сотрясение головного мозга».

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» входит в структуру ПАО «Мотовилихинские заводы», занимается разработкой и производством систем вооружения.

В Роструде также проверяют случай с упавшим 12 сентября на сцене театра «У Моста» артистом. Во время подготовки к спектаклю на большой сцене актёр упал и получил травму затылка. Он госпитализирован.

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