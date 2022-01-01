Из-за аварии шесть домов на Гайве остались без воды Ведутся аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

В м/р Гайва Орджоникидзевского района Перми из-за утечки на подземных коммунальных сетях в районе дома № 28 по ул. Янаульской несколько домов с 10 час. 14 сентября остались без воды. Об этом сообщили в Пермской городской службе спасения.

Водоснабжение отключено в домах № 22, 22а, 24, 26, 28 на ул. Янаульской и в доме № 33 на ул. Толбухина. Ведутся аварийно-восстановительные работы, рассказали в «Новогор-Прикамье».

Ремонт проводит ООО «СиР». Подвоз воды будет организован ООО «Новогор-Прикамье». Заявки следует направлять по тел. 210-06-80.

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