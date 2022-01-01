Жителям Пермского края начислено имущественных налогов на 5,5 млрд руб. Это на 300 млн больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд руб., об этом сообщили в пресс-службе регионального УФНС России. Это на 0,3 млрд больше, чем было начислено за 2020 год.

На транспортный налог приходится 2,8 млрд руб. (такая же сумма, как и по итогам 2020 года), на налог на имущество физических лиц — 1,9 млрд руб. (1,7 млрд руб. в по итогам 2020 года). на земельный налог — 0,8 млрд руб. (0,7 млрд).

Отмечается, что данные средства физлиц поступят в бюджеты муниципалитетов и будут направлены на решение вопросов местного значения — благоустройство, ремонт дорог, реализацию социальных программ и пр.

В УФНС сообщили, что налоговые уведомления уже начали рассылать адресатам, а срок уплаты налогов — не позднее 1 декабря 2022 года.

Уже со 2 декабря физическое лицо станет должником, и налоговыми органами могут быть применены принудительные меры взыскания задолженности, например, взыскание денежных средств с расчётных счетов в банке, взыскание за счёт имущества и т.д.

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