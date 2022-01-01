Сад соловьёв благоустроят в рамках проекта «Зелёное кольцо» Благоустройство объекта запланировано в рамках второго этапа Поделиться Твитнуть

Сад Соловьёв

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Пермский Сад соловьёв благоустроят в рамках проекта «Зелёное кольцо». Об этом на заседании постоянно действующей рабочей группы краевого парламента по реформированию ЖКХ заявил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. По его словам, благоустройство объекта запланировано в рамках второго этапа проекта «Зелёное кольцо».

Как напоминает телеграм-канал краевого парламента, на сегодня экопроект предполагает благоустройство долин рек Егошиха и Данилиха, парка Балатово, Черняевского леса и Егошихинского кладбища. Реализовать его планируется в 2024 году.

Стоимость проекта пока оценивается в 1,5 млрд руб., однако, по информации профильного управления мэрии, сумма вырастет, так как часть объектов уже сейчас требует корректировок стоимости проектно-сметной документации.

Средства на реализацию проекта выделяются из региональной казны и бюджета Перми на условиях софинансирования.

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