Зарплаты программистов в Пермском крае упали на 10% Спрос на IT-специалистов сократился на 14% Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Пермском крае спрос на программистов за январь-сентябрь 2022 года упал на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Прежде количество предложений о работе для программистов росло очень высокими темпами: так, в 2021 году спрос на них был на 49% выше, чем в 2020-м.

Также сообщается, что средние предлагаемые программистам зарплаты в регионе за год сократились на 10%: со 109,7 тыс. руб. в 2021-м до 98,6 тыс. руб. в 2022-м.

Тем не менее, это всё равно в два раза больше, чем среднее зарплатное предложение по региону (45,6 тыс. руб.).

Примерно такие же тенденции характерны для IT-рынка по стране в целом.

«В начале весны ИТ-отрасль столкнулась сразу с несколькими внешними вызовами, которые отразились на найме сотрудников, — комментирует данные Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru. — Это волна релокации ИТ-специалистов в сопредельные страны, что вынудило одномоментно сместить фокус работы HR-департаментов на удержание, а не на подбор. Второе — санкционное давление на отрасль: ограничения доступа к поставкам «железа» и западным технологиям отразились на трансформации планов по разработке и развитию».

Как отметила Данина, релокация также привела к тому, что подбор персонала был перенесён из России в другие страны, и это отразилось на географии вакансий. В первом полугодии наблюдался рост ИТ-вакансий в Армении, Грузии, Казахстане и других странах Средней Азии. В обычной ситуации все эти вакансии были бы размещены в России.

При этом стабильное число ИТ-вакансий с мая по август говорит о прохождении эффекта первого шока, о выравнивании ситуации с наймом и планами по развитию.

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