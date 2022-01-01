На муниципальных выборах 2022 года «Единая Россия» показала лучший результат за всю историю регионального отделения Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 9-11 сентября прошли выборы в органы местного самоуправления. Голосование состоялось в Лысьвенском городском округе (20 мандатов), Губахинском (объединённый с Гремячинским) (20 мандатов), Кудымкарском (25 мандатов) и Пермском муниципальных округах (30 мандатов). Еще в восьми территориях края прошли довыборы депутатов — думы Березников, Добрянки, Кизела, Косы, Красновишерска, Краснокамска, Чернушки и Чусового. Из 104 мандатов кандидаты от партии «Единая Россия» получили 91 мандат, или 87,5% от общего числа. Это лучший результат на муниципальных выборах за всю историю пермского регионального отделения партии.

На состоявшемся по итогам выборов брифинге секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев подчеркнул, что в основе успеха кандидатов от партии — системная работа по отбору будущих кандидатов.

«Как известно, наша партия единственная из всех партий проводит предварительное голосование. С помощью такого голосования партия не только делает процесс выборов максимально прозрачным для избирателей, но и вовлекает их в определение кандидатур своих будущих представителей на самом раннем этапе выдвижения», — сказал Вячеслав Григорьев.

В двух территориях представительные органы власти избирались впервые. Губаха объединилась с Гремячинском, прошёл процесс объединения и последний муниципалитет в Прикамье — Пермский округ. «Депутаты здесь будут представлять интересы большего числа избирателей. Это значит, они должны обладать высокими профессиональными качествами, пользоваться известностью и уважением земляков», — считает Вячеслав Григорьев.

Во всех территориях, где проходили выборы, партия укрепила свои позиции в представительных органах власти.

По итогам выборов в Лысьвенском городском округе кандидаты от партии «Единая Россия» получили 16 из 20, или 80%, мандатов. Для сравнения, в 2017 году этот результат составлял 12 из 20 (60%).

В Пермском муниципальном округе — 27 из 30 (90%), при этом в 2019-м — 11 из 15 (73%).

В Кудымкарском муниципальном округе — 22 из 25 (88%), тогда как на выборах в думу Кудымкара в 2021 году партия получила 8 из 15 мандатов (53%), а в 2019-м году в думу Кудымкарского района — 12 из 15 (80%).

Наконец, думу Губахинского муниципального округа будут на 100% составлять представители «Единой России» — 20 из 20 вакантных мандатов, 15 из которых — от Губахи, пять — от Гремячинска.

Секретарь Губахинского местного отделения партии «Единая Россия» Рашид Шакиров отмечает, что выборы были конкурентными, за 20 мандатов боролись более 70 человек как от парламентских партий, так и самовыдвиженцы. Сам Шакиров победил в своём округе в конкуренции с кандидатом от КПРФ.

«Прошедшие выборы — не очень обычные, потому что накануне произошло объединение Губахи и Гремячинска. Мы начали подготовку к ним заранее, провели предварительное голосование, и по результатам подсчёта голосов победители стали кандидатами в депутаты. Сегодня мы видим, что с подбором кандидатов мы не ошиблись, и очень рады, что избиратели их поддержали», — говорит Рашид Шакиров.

Политтехнолог Андрей Резвых говорит, что по итогам прошедшей кампании можно сделать несколько выводов: «Во-первых, мы видим, что главная тема повестки дня — это СВО и связанное с ней сплочение людей вокруг действующей власти и «Единой России». Во-вторых, «Единая Россия» очень тщательно подошла к подбору своих кандидатов, делая ставку на яркие, известные людям личности, многие из которых уже зарекомендовали себя своей работой. В-третьих, на этом фоне другие партии выступили очень слабо, подготовка их кадров очень низкая. К тому же, за некоторыми «оппозиционными» кандидатами нередко наблюдался «шлейф» судимостей и прочих скандалов», — рассуждает эксперт.

Действительно, остальные крупные парламентские партии получили следующее число мандатов: КПРФ — 1 мандат (0,9%), ЛДПР — 2 мандата (1,9%), СР — 6 мандатов (5,8%), самовыдвиженцы — 4 мандата (3,9%).

Во время выборов все три дня работали 230 участковых избирательных комиссий. Избирательный процесс обеспечивали порядка 2 тыс. членов комиссий. На избирательные участки было направлено более 500 наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Пермского края. Они присутствовали на всех процедурах голосования.

При том что серьёзных нарушений на выборах не было отмечено, выборы были конкурентными, считает Вячеслав Григорьев.

«Для нас любые выборы — серьёзная работа, на моей памяти «лёгких прогулок» не было никогда. Конкуренция была высокой, все парламентские партии представили своих кандидатов. Но при этом выборы прошли достаточно спокойно, абсолютно легитимно и прозрачно. Их результаты не вызывают сомнений ни у кого», — говорит секретарь реготделения партии.

В завершение подведения итогов Вячеслав Григорьев подчеркнул, что «Единая Россия» сохранила лидирующие позиции среди политических партий, несмотря на сложную международную обстановку.

«Партия «Единая Россия» — это партия президента нашей страны. Избирательная кампания продемонстрировала консолидацию людей вокруг решения президента о необходимости проведения СВО и защите всех, кто нуждается в ней, на Донбассе. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддержал нас и наших кандидатов на этих выборах», — заключил Вячеслав Григорьев.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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