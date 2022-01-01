Елена Синица В Пермском крае 1275 новых случаев заражения коронавирусом Госпитализировали 39 жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 1275 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заражённых 293 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Случаи инфицирования зафиксированы в Перми, Чайковском, Березниках, Губахе, Кизеле, в Кудымкарском, Пермском, Краснокамском, Гремячинском, Чернушинском, Верещагинском, Бардымском, Юсьвинском, Куединском, Частинском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Юрлинском, Сивинском, Лысьвенском, Еловском Оханском, Соликамском, Добрянском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Чердынском, Александровском, Гайнском, Уинском и Карагайском муниципальных и городских округах.





За эти же сутки госпитализировать пришлось 39 чел. Выздоровели 1207 жителей, умерших нет.





Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлен 404 591 случай заражения коронавирусом.

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