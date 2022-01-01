В Пермском крае начал дешеветь бензин На некоторых заправках цена за литр снизилась на 0,3 руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на автозаправочных станциях сети «Нефтехимпром» подешевел бензин, об этом сообщает ВЕТТА.

Так, если в конце августа литр АИ-95 стоил 50,84 руб., то сейчас — 50,54 руб. Цена АИ-92 опустилась с 46,93 до 46,63 руб.

Отмечается, что на АЗС «ЛУКОЙЛа» цены на топливо пока не изменились.

Напомним, в августе в Пермском крае бензин на АЗС региона дорожал несколько раз.

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