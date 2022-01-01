В сентябре в Перми состоится Всероссийская GameDev-конференция Поделиться Твитнуть

В технопарке Morion Digital (Пермь) 23 и 24 сентября 2022 года пройдёт конференция разработчиков игр Game Construct Conference 2022. Участников ожидает деловая программа, включающая более 12 часов лекций, круглые столы, GameDev-конкурс, выставочная экспозиция и неформальный нетворкинг.

В мероприятии примут участие спикеры от ведущих компаний игровой индустрии, среди которых Epic Games, VK Games, Yandex, Skillbox, Ciliz::W4, IThub, Colledge, IT Territory, 101XP и инди-сообществ GameDev Zone (Ural) и "Индикатор". Приглашаются представители гейм-сообщества: разработчики, команды, владельцы бизнеса, проджект-менеджеры, художники и дизайнеры, а также любители компьютерных игр. Организаторами бизнес-конференции являются разработчик игр TinyPlay, креативное агентство GS Team и технопарк Morion Digital.

«В России сейчас проводятся всего две крупные конференции для разработчиков игр, такие как White Nights и GameDev Weekend, — отмечает Илья Расторгуев, сооснователь сообщества GameDev Zone (Ural) и Pixel Incubator. — Мы видим большую потребность в очных профессиональных коммуникациях со стороны всего российского сообщества разработчиков игр, совмещающих и деловую программу, и неформальное общение. Мы хотим, чтобы Пермь, уже собравшая огромное сообщество разработчиков игр, стала точкой притяжения игроделов всероссийского масштаба».

Деловая программа конференции включает лекции 27 топовых спикеров со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Самара, Краснодар, Сочи, Екатеринбург), а также из Китая (Шанхай). Тематика выступлений будет затрагивать разработку, маркетинг, продвижение игр, ведение сообществ, 3D-графику, написание музыки и многое другое.

«Мы очень серьёзно подошли к подбору спикеров мероприятия и привлекли профессиональных, интересных и харизматичных представителей индустрии разработки игр со всей России и из-за рубежа, — говорит Андрей Михайловский, директор и сооснователь креативного агентства GS Team. — Например, про развитие российского игрового рынка на мероприятии расскажет Родион Котельников, технический директор компании VK Play. Иван Репин, известный разработчик из Шанхая, который работает в NetEase Games над играми на Unity, поделится некоторыми техническими деталями своей работы. В круглом столе на тему образования в игровой индустрии выступит Денис Татьянкин, руководитель направления «Игры» в компании Skillbox».

На круглых столах будут обсуждаться новые реалии игровой индустрии, насущные проблемы разработчиков и актуальные тенденции профильного образования и карьеры в отрасли.

В Expo-зоне будут представлены десятки новых проектов от индивидуальных разработчиков и известных студий. Новые игры представят Morteshka, Entropy Games, Rockbee, Solarsuit, Lamp Games, Cyber Heads, Norllina Studio, Finiki.Games, Mad Forge Games и TinyPlay Games.

В конкурсе GameDev Contest 2022 примут участие 74 игры. Призовой фонд (500 тыс. руб.) будет поделён между победителями в семи номинациях: лучшая игра, лучший визуал, лучшая мобильная игра, лучшая игра для ПК и консолей, новаторская идея года, выбор MGVC и выбор TeamPlay Publishing. Победители будут объявлены на конференции 24 сентября.

Game Construct Conference 2022 состоится на одной из ведущих конгрессно-выставочных площадок Перми, вмещающей более 400 участников, — в технопарке Morion Digital по адресу: ш. Космонавтов, 111, корпус 10, подъезд 2.

«Ожидаем, что конференция соберёт участников со всей России. Она будет интересна как профессиональным разработчикам, так и издателям компьютерных игр, ищущим перспективные новинки, — говорит директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров. — Особое удовольствие конференция доставит и самим геймерам».

Ознакомиться с деловой программой конференции и приобрести билеты можно на сайте: https://gcconf.ru/

Телеграм-канал конференции: https://t.me/gcconf

Группа конференции в ВК: https://vk.com/gcc2022

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