Посещаемость пермских торговых центров выросла на 7% Но всё ещё значительно ниже прошлогодних показателей Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

В августе посещаемость пермских торговых центров выросла на 7% по сравнению с июлем. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на компанию Focus Technologies, подсчитавшую Mall Index в ТЦ Перми (отражает изменение количества посетителей на единицу площади ТЦ).

Такой рост аналитики считают заметным, но обращают внимание, что Mall Index пермских ТЦ всё равно остаётся сниженным в сравнении с 2021 годом (-19%) и допандемийным 2019-м (-28%).

Напомним, с началом спецоперации на Украине в марте и апреле Mall Index пермских торговых центров упал до минимальных значений, в мае—июле показатели начали постепенно восстанавливаться. В этот период прирост Mall Index в краевом центре месяц к месяцу составлял в среднем 3%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.