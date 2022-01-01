Директора образовательного центра из Перми осудили за подделку документов И наложили штраф за коммерческий подкуп Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд вынес обвинительный приговор директору пермского образовательного центра за изготовление и реализацию фальсифицированных документов о профессиональном образовании в области железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому ФО. Всего было выявлено 18 фактов мелкого коммерческого подкупа и подделки свидетельств и удостоверений.

На преступницу в апреле 2020 года вышли сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России, задержав её посредников в Кемерове и Новокузнецке. Последние находили заказчиков, отправляли их анкетные данные и деньги в Пермь, после чего в образовательной организации заполнялись протоколы проверки знаний экзаменационной комиссиями, оформлялись свидетельства о присвоении профессии и удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работам на должности, связанные с эксплуатацией подвижного состава. В дальнейшем фиктивные документы пересылались посредникам для передачи якобы обучившимся составителям поездов, машинистам тепловозов и помощникам машинистов.

На основании собранных транспортными полицейскими материалов Кемеровский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело в отношении пермячки по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (Мелкий коммерческий подкуп) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка документов).

Суд приговорил обвиняемую к штрафу 350 тыс. руб. за подкуп и к одному году ограничения свободы за подделку допусков, удостоверений и свидетельств.

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