Андрей Стрельцов
«Парма» одержала две победы над «Химками»
Успех пришёл пермской команде в контрольных играх
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Продолжая подготовку к новому сезону пермский баскетбольный клуб «Парма-Пари» провёл две встречи в Москве против баскетболистов «Химок». Обе игры закончились победой подопечных Евгения Пашутина.
В пятницу пермяки победили с результатом 78:65, а в воскресенье — со счётом 80:77. Напомним, что до этого пермский баскетбольный клуб дважды уступил УНИКСу в Казани.
Уже на следующей неделе «Парма» отбывает на сбор в Турцию, где проведёт три игры с местными турецкими клубами.
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