Андрей Стрельцов «Парма» одержала две победы над «Химками» Успех пришёл пермской команде в контрольных играх Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Продолжая подготовку к новому сезону пермский баскетбольный клуб «Парма-Пари» провёл две встречи в Москве против баскетболистов «Химок». Обе игры закончились победой подопечных Евгения Пашутина.





В пятницу пермяки победили с результатом 78:65, а в воскресенье — со счётом 80:77. Напомним, что до этого пермский баскетбольный клуб дважды уступил УНИКСу в Казани.





Уже на следующей неделе «Парма» отбывает на сбор в Турцию, где проведёт три игры с местными турецкими клубами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.