Пожарные вывели 14 жильцов из горящего дома в Перми Ещё семь человек эвакуировались самостоятельно Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 11 сентября, в 05 час. 07 мин. в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме на ул. Сеченова в Перми, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС

К месту пожара выехали 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

В ведомстве рассказали, что в доме происходило горение внутри электрощита на первом этаже на площади 2 кв. м. Из-за плотного дыма подразделениям пожарной охраны пришлось помогать людям покинуть здание, так были спасены 14 человек. Еще семеро жильцов эвакуировались самостоятельно.

На ликвидацию пожара ушло около часа. Погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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