Допандемийный уровень пассажирских перевозок в Перми не будет достигнут к 2026 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин за круглым столом представил депутатам гордумы проект муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» на 2022 — 2026 годы.

Главная цель программы — обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей Перми, а основной показатель — объём перевозимых пассажиров. Согласно документу, к 2023 году он составит 192,1 млн человек, а к 2026-му — 196 млн, сообщили в пресс-службе гордумы. Объём финансирования муниципальной программы в 2023 году составит 7,1 млрд руб.

Напомним, в 2019 «допандемийном» году в Перми общественный транспорт перевёз 235,9 млн пассажиров. В 2020-м произошёл резкий спад до 155,5 млн человек. В 2021 году показатель составил 192 млн пассажиров. За первое полугодие 2022 года автобусами и трамваями воспользовались 94 млн человек.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.