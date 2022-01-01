В Пермском крае отряд волонтёров вышел на поиски пропавшего месяц назад 49-летнего мужчины Поделиться Твитнуть

В субботу, 10 сентября, волонтёры откликнулись на призыв отряда им. Ирины Бухановой и вышли на поиски 49-летнего Владимира Епишина, пропавшего 9 августа в с. Уинское Пермского края.

Приметы мужчины: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в брюки чёрного цвета, рубашку тёмного цвета.

Сообщается, что пропавший без вести нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о возможном местонахождении Владимира Епишина просят сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: +7 (342) 204-49-04 или 102.

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