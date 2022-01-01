Завод-изготовитель проведёт ремонт «грохочущих» люков на ул. Ленина в Перми 40 крышек с юбилейной символикой установили к 300-летию города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Завод-изготовитель проведёт корректировку установленных на ул. Ленина в Перми крышек люков с символикой юбилея города — «Пермь 300». Об этом сообщил и. о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Дмитрий Мясоедов.

Вопрос был поднят на встрече чиновника с депутатами гордумы, где обсуждалась муниципальная программа «Благоустройство города Перми». Ремонт должен быть решён в ближайшее время, сообщил Мясоедов.

В августе в рамках капремонта центральной улицы обычные крышки канализационных люков были заменены на «праздничные». Почти сразу жители домов по ул. Ленина стали обращаться к властям с жалобами по поводу шума, которые новые люки издают во время проезда транспорта.

Напомним, всего на ул. Ленина установили 40 люков с символикой праздника. Ранее необычные люки появились на Комсомольском проспекте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.