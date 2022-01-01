Суд оштрафовал пермяка за дискредитацию российской армии Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районном суде Перми вынесен приговор в отношении местного жителя, обвинённого в дискредитации российской армии. Он нарисовал плакат и разместил его на заднем стекле автомобиля. Мужчина признан виновным и оштрафован на 30 тыс. руб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу суда.

В судебном заседании пермяк пояснил, что нарисовал плакат в начале марта 2022 года «в целях демонстрации своей жизненной позиции», а в августе 2022 года он был задержан сотрудниками полиции за то, что сидел с плакатом в аллее.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.