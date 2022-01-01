В Перми из горящего дома эвакуировались четыре человека Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В управлении МЧС по Пермскому краю рассказали подробности о пожаре в жилом доме на ул.Запорожской в Перми 10 сентября.

Сообщение о возгорании на пуль дежурного поступило в 10:39. На место пожара было направлено 26 человек личного состава и семь единиц техники.

Ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Возгорание ликвидировали в 11:13. В результате пожара никто не пострадал и не погиб.

Сейчас сотрудники МЧС проводят по факту пожара проверку. А к жителям края обратились с просьбой быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, и не забывать о правилах пожарной безопасности.

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