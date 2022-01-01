Елена Синица На следующей неделе без холодной воды останутся десятки домов Перми Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На следующей неделе в Перми вновь планируется отключение холодной воды. Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 12 сентября с 09:00 до 13:00 отключение запланировано на ул. Козьмы Минина, 11а, 5, 6, 6/1, 7, 9. В этот же день с 09:00 до 20:00 отключат холодную воду на ул. Максима Горького, 1, 14, 14б, 2, 8, 9, ул.Монастырская, 2, 3, ул.Советская, 1, 3, 6.





Затем 13 сентября с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет на ул. Декабристов, 35, 60 и ул. Подводников, 29, 33.





С полным перечнем домов, которые останутся без холодной воды на следующей неделе, можно здесь

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