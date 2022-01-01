В Прикамье более 11 тыс. заёмщиков воспользовались реструктуризацией кредитов Кредитными каникулами воспользовались 1,5 тыс. жителей Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

С марта по июль 2022 года банки пересмотрели условия кредитных договоров более 11 тыс. жителей Пермского края. При этом заёмщики смогли оформить снижение размера ежемесячных платежей или получить отсрочку, которая составила в сумме 4,7 млрд руб., сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

Более 85% всех реструктуризаций были проведены в рамках собственных программ банков. Это связано с послаблениями, которые Банк России предоставил кредитным организациям, а именно — возможностью не формировать по таким кредитам дополнительные резервы.

Чаще всего банки пересматривали условия по потребкредитам и кредитным картам (90% всех проведённых реструктуризаций), ипотека составила 8%.

Кредитными каникулами воспользовались 1,5 тыс. жителей Пермского края. Объём реструктурированной задолженности превысил 700 млн руб.

В Банке России напомнили, что подать заявку на кредитные каникулы можно до 30 сентября. Основанием для них является снижение дохода за последний месяц более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год.

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