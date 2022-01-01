В пермских электричках 11 сентября можно бесплатно провезти домашних животных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Пермская пригородная компания» (ППК) объявила о проведении акции: 11 сентября в электропоездах Прикамья можно бесплатно вывезти домашних животных с приусадебных участков.

С окончанием дачного сезона каждый год десятки кошек и собак остаются брошенными в кооперативах. Своей акцией ППК предлагает задуматься о «тех, кого мы приручили».

Если нет возможности забрать животное в городскую квартиру, то кошку или собаку можно передать в городской приют, «это гуманнее, чем просто оставить четвероногого друга на произвол судьбы», отметили в «Пермской пригородной компании».





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