Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 9 по 11 сентября Поделиться Твитнуть

9, 10 и 11 сентября в Перми пройдёт индустриальный фестиваль «Наследники горнозаводской цивилизации» (0+). В рамках фестиваля состоятся дискуссии и выставки, презентации корпоративных музеев Перми и других городов России. Торжественное открытие фестиваля пройдёт 9 сентября в 12:00 в историческом парке «Россия — моя история». Подробное расписание фестиваля в группе музея «Ретро-гараж».

9, 10 и 11 сентября в Пермском доме народного творчества «Губерния» завершается «Открытая неделя» (0+). 9 сентября с 19:00 до 20:00 гостей ждут экскурсии по «Губернии» и знакомство с проектами и творческими коллективами. 10 сентября в 15:00 стартует открытие творческого сезона «Мели, Емеля, — твоя неделя». Гостей ждут театрализованный концерт, встреча с руководителями коллективов, а также интерактивная программа; а уже 11 сентября с 12:00 до 15:00 каждый желающий сможет посетить открытые уроки коллективов «Губернии», задать вопросы руководителям творческих объединений и записать ребёнка или самому записаться в творческий коллектив.

9, 10 и 11 сентября в выставочном центре «Пермская ярмарка» пройдёт III Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда» (12+). В программе — соревнования ведущих мастеров кулинарии, дегустации, арт-классы, розыгрыши и кулинарные мастер-классы. В первый день соревнований, 9 сентября, авторский мастер-класс «Гастроботаника как наука и кулинария» проведёт Андрей Колодяжный, шеф-повар московского ресторана «Л.Е.С.». Это заведение упомянуто в гиде Мишлен в 2022 году и получило «Золотую пальмовую ветвь» ресторанного бизнеса. В этот же день на «Легенде» выступит и бренд-шеф пермского ресторана Belka Максим Тупицын. Как один из основателей проекта «Аутентичная уральская кухня» он проведёт мастер-класс, посвящённый локальной кухне Урала и его гастрономическим традициям. 10 сентября состоится мастер-класс Ариши Задунайской, бренд-шефа семьи ресторанов Madyar Collection в Краснодаре. Игорь Гришечкин, шеф-повар петербургского ресторана Cococouture, представит авторские вариации известных блюд русской кухни. Отдельный блок мастер-классов составлен при участии Barmanagement.pro. В его рамках гостям раскроют секреты и тонкости приготовления кофе, а также покажут, как самостоятельно приготовить популярные безалкогольные коктейли.

9 сентября в 19:00 частная филармония «Триумф» и галерея «Дом Боне» совместно открывают в фойе «Триумфа» персональную выставку художницы Марии Колывановой «Не-Он» (16+). На открытии выставки посетителей будет ждать welcome drink от винного бутика Vinorio и сюрприз от музыкантов Вадима Тейфикова (musicAeterna) и Алексея Сучкова (Пермский театр оперы и балета).

фото: пресс-служба Частной филармонии «Триумф»

9 сентября в 19:00 в киноцентре «Премьер» пройдёт встреча клуба авторского кино, посвящённый фильму Оливера Стоуна The Doors (18+).

10 сентября с 12:00 в Центре городской культуры пройдёт блошиный рынок в формате вечеринок (12+). Блошиный рынок будет функционировать не постоянно, но с определённой периодичностью. Первое мероприятие пройдёт под темой «Быт». Здесь можно будет приобрести посуду, домашний текстиль, предметы интерьера и декора.

10 сентября в 12:00 в деревне Кляпово состоится Праздник поля (0+). Гостей ждут выставки сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных орудий и техники «От мотыги до компьютера», «Хлеб всему голова», «Осеннее разноцветье», сельская эстафета, ярмарка «Покупай берёзовское», мастер-классы, конкурс караваев и блюд «Осенний погребок» и многое другое.

10 сентября с 18:00 до 22:00 на набережной состоится закрытие фестивального сезона проекта «Выходные на набережной» (0+). В программе — большой праздничный концерт, интерактивная развлекательная зона, фестиваль игр, выступление уличных артистов и дефиле яхт в акватории Камы.

10 сентября в 21:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках проекта «Ночной кинотеатр Про:взгляд» будет показан фильм «Жена» (18+). В главной роли — Гленн Клоуз.

11 сентября с 12:00 в АЭМ «Хохловка» пройдёт праздник «От Луппы-брусничника до Ивана-постного» (0+). Гости научатся жать зерновые, услышат духовные стихи, увидят, какой путь проходит лён, прежде чем стать ниткой, а также узнают местные рецепты заготовки грибов и ягод.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

11 сентября в 15:00 в Органном концертном зале состоится «Музыкальное путешествие в Хогвартс» (6+) в исполнении органистки Марии Лобецкой и трубача Константина Березина. Основой концертной программы станет музыка, звучащая в фильмах о Гарри Поттере. Исполняемые композиции будут сопровождаться картинами мастера песочной анимации Елены Полторацкой.

11 сентября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на оперный спектакль «Трубадур» (16+) в постановке Франко Дзеффирелли в амфитеатре Арены ди Верона. В роли Леоноры — Анна Нетребко.

11 сентября в 23:00 на сайте Medici TV стартует трансляция сольного концерта Люка Дебарга (16+) на фестивале «Цинандали» в Грузии, где пианист исполнит произведения Шопена, Моцарта и Шарля Валентина Алькана.

До 14 сентября в музее современного искусства PERMM работает выставка к 13-летию музея PERMM «Его глаза никогда не выражали ненависти» (6+). В последний день, 14 сентября с 12:00 до 21:00, посетителей ждёт бесплатный вход (при регистрации на сайте музея), а с 21:00 до 22:00 — финисаж выставки с экскурсией от куратора, руководителя музея PERMM Наили Аллахвердиевой.

14 сентября в 18:30 в Центре городской культуры в рамках проекта «Своё чужое место» пройдёт спецэкскурсия по выставке (12+) с художницей, куратором подростковых проектов в музее PERMM Любой Шмыковой.

14 сентября в 19:00 в Доме Мешкова пройдёт настольная интеллектуальная игра «Речной вокзал» (12+). Встреча состоится в рамках выставки «Пермь замечательных людей» (0+), посвящённой 300-летию города. При разработке игры использовались не только общеизвестные факты, пересказанные в учебниках истории, но и понятия, явления, характерные именно для Перми: как можно было позвонить из Перми в другой город, сколько стоило редкое эскимо, где в Перми продавался торт «Паутинка» и многое другое. Обязательная предварительная запись по тел: +7 (342) 257-18-06, 257-18-08.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

До 6 октября в художественной галерее «Пермский период» можно увидеть выставку работ финалистов конкурса камнерезов и керамистов «Золотые руки Прикамья» (0+). Выставку сопровождает экспозиция фотографий дикой природы, подготовленная краевой ассоциацией фотохудожников народного фотоклуба «Пермь» ПДНТ «Губерния».

фото: пресс-служба галереи «Пермский период»

До 15 ноября в Пермской краевой библиотеке им. Горького работает экспозиция к 160-летию со дня рождения русского издателя Петра Сойкина «Рыцарь книги» (6+). На выставке представлены многочисленные издания из фонда редких книг.

До 19 февраля 2023 года на сайте Opera Vision доступна запись оперы «Зигфрид» (16+) Вагнера под управлением Энтони Негуса.

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