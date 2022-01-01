Экономически обоснованный тариф на проезд в Перми вырос до 39 рублей Рост показателя связан с удорожанием топлива и запчастей Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В рамках обсуждения проекта бюджета Перми на следующую трёхлетку администрация города представила депутатам гордумы расчёты, согласно которым экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте в 2023 году составит 39 руб. Рост показателя в мэрии объяснили увеличением расходов на обслуживание транспорта, которое произошло из-за удорожания топлива и запчастей. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В администрации Перми подтвердили информацию, сообщив, что расчётная величина экономически обоснованного тарифа выросла за год на 11%. При этом в пресс-службе подчеркнули, что это «математический расчёт, а не предложение по установлению новой стоимости проезда», так как цена билета «всегда устанавливалась с учётом ценовой доступности, и требует отдельного обсуждения с депутатами гордумы».

По словам источника «Коммерсанта-Прикамье», близкого к администрации, городские власти всё же будут предлагать поднять реальный тариф на проезд со следующего года, но депутаты, вероятнее всего, отклонят предложенное повышение.

Напомним, в ноябре 2021 года гордума утвердила новую методику расчёта тарифа на проезд в общественном транспорте. Согласно ей экономически обоснованный тариф (ЭОТ) на проезд в 2022 году составил 35 руб. При этом цена разовой поездки была установлена ниже ЭОТ и с 10 января 2022 года составляет 33 руб.

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