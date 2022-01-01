В Прикамье объём вкладов граждан за год вырос на 10% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сбережения жителей Пермского края на банковских счетах с августа 2021 года увеличились на 10% и достигли почти 400 млрд руб. При этом средства на счетах эскроу не учитывались.

Как сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю, объёмы банковских вкладов постепенно начали восстанавливаться после оттока средств населения на фоне санкций в январе—феврале. Это было связано с увеличением доходности депозитов вслед за ростом ключевой ставки. В итоге, в конце апреля сумма средств на счетах пермяков вернулась к уровню начала 2022 года, достигнув 388 млрд руб., и в дальнейшем, несмотря на снижение банковских ставок, продолжила расти.

В среднем на каждого жителя Пермского края приходится порядка 156 тыс. рублей банковских накоплений. Большую часть сбережений (более 369 млрд.) пермяки хранят в рублях. При этом объём рублевых вкладов за год увеличился на 16%, а в иностранной валюте — уменьшился на 32%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.