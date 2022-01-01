Елена Синица
Строительство многофункциональной спортивной арены в Перми может начаться уже в сентябре
Сейчас заканчивается процесс обсуждения по финансированию с банками
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Строительство многофункциональной спортивной арены в Перми может планируется начать в сентябре этого года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин, передаёт ТАСС.
Сейчас заканчивается процесс обсуждения по финансированию с банками.
«Даже без мер федеральной поддержки мы хотим приступить к реализации этого проекта уже в сентябре. Сроки строительства никак не сдвигаются», — сказал Махонин.
Ранее проект прошёл процедуру согласования в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Арена на 10,5 тыс. посадочных мест предназначена для проведения матчей по хоккею и баскетболу, соревнований по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку, а также массовых образовательных и культурно-развлекательных мероприятий.
В здании высотой пять этажей будет располагаться тренировочная арена, универсальные спортивные залы, ресторан на 160 мест с террасой, торговые точки, подземный паркинг, административные помещения.
Арена будет иметь необычный для спортивных сооружений внешний вид — наружный контур фасада в верхней части будет выполнен из ромбовидных алюминиевых линеарных панелей, напоминающих раскрытые «чешуйки» кедровой шишки. Наружный контур фасадов в нижней части будет представлять собой ряд колонн из монолитного железобетона круглого сечения, при этом часть колонн будет стоять вертикально, а часть — с отклонением до 30 градусов.
Напомним, строительство многофункциональной спортивной арены находится в перечне приоритетных проектов к 300-летию Перми. Проект планируется реализовать на принципах концессии. 30 июня специализированная компания ООО «Пермь-Арена» осуществила подачу частной концессионной инициативы, документы направлены в министерство экономического развития и инвестиций Пермского края. Ожидается, что строительные работы начнутся до конца 2022 года. Полностью завершить проект планируется в 2025 году.
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