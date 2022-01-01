Жители Пермского края стали чаще искать работу Количество резюме в регионе растёт более быстрыми темпами, чем в целом по России Поделиться Твитнуть

За август количество резюме в Пермском крае выросло на 24% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, об этом сообщает служба исследований hh.ru. Это больше, чем в целом по ПФО и России (в обоих случаях количество резюме выросло на 21%).

Самый большой прирост числа резюме в Пермском крае — 57% — зафиксирован в профессиональной сфере «Административный персонал», на 51% выросло количество резюме ИТ-специалистов, на 28% — специалистов по продажам, на 27% — специалистов ресторанного бизнеса и туризма, на 24% — строителей.

При этом на 86% сократилось количество желающих работать в сфере государственной службы и НКО, на 70% в банках, на 68% в добыче сырья. В сфере искусств и развлечений соискателей стало на 57% меньше, а в высшем менеджменте — на 51%.

Самыми популярными сферами для поиска новой работы у жителей края стали «Продажи» (12% резюме), «Административный персонал» (9%), «ИТ, интернет, телеком» и «Производство» (по 6%), «Транспорт, логистика» (4%).

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