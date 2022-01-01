Перекрёсток в центре Перми затопило горячей водой
Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Луначарского и Попова
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В Перми утром 8 сентября на пересечении улиц Луначарского и Попова произошла утечка горячей воды. Она залила проезжую часть и тротуар. Об этом сообщает ВЕТТА.
Напомним, 9 сентября в Перми стартует отопительный сезон в школах, детских садах и других соцобъектах, с 19 сентября тепло начнут подавать в жилые дома.
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