Перекрёсток в центре Перми затопило горячей водой Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Луначарского и Попова Поделиться Твитнуть

В Перми утром 8 сентября на пересечении улиц Луначарского и Попова произошла утечка горячей воды. Она залила проезжую часть и тротуар. Об этом сообщает ВЕТТА.

Напомним, 9 сентября в Перми стартует отопительный сезон в школах, детских садах и других соцобъектах, с 19 сентября тепло начнут подавать в жилые дома.

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