Минтранс Прикамья предупредил водителей о разрушении моста Поделиться Твитнуть

В министерстве Пермского края предупредили водителей грузовиков и автобусов об ограничении движения на автомобильной дороге Р-176 «Вятка» на территории соседней с Прикамьем Кировской области.

В связи с частичным разрушением конструкции моста через реку Молома на 337 км автомобильной дороги шофёрам вышеперечисленных средств придётся объехать участок по мосту через реку Пижма на автомобильной дороге Киров—Советск—Яранск. Однако на данном мосту введены ограничения для движения транспортных средств массой более 15 т.

Альтернативный объездной путь возможен только по маршруту, проходящему по дорогам регионального значения.





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