В Перми у планетария демонтируют надпись «Мотовилихинский район»
Поделиться
Твитнуть
На Северной дамбе у Пермского планетария начался демонтаж конструкции «Мотовилихинский район». Об этом сообщает «Рифей».
По словам главы районной администрации Александра Хаткевича, планируется снять все буквы, затем будет заменено основание, а сами буквы очищены и заново покрашены. Затем вся конструкция будет восстановлена в прежнем виде.
На все работы может потребоваться полторы недели.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть