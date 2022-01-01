В Перми у планетария демонтируют надпись «Мотовилихинский район» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На Северной дамбе у Пермского планетария начался демонтаж конструкции «Мотовилихинский район». Об этом сообщает «Рифей».

По словам главы районной администрации Александра Хаткевича, планируется снять все буквы, затем будет заменено основание, а сами буквы очищены и заново покрашены. Затем вся конструкция будет восстановлена в прежнем виде.

На все работы может потребоваться полторы недели.





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