Пермякам предлагают сделать прививки от гриппа и ковида одновременно Поделиться Твитнуть

Жителям Пермского края медики начали предлагать сделать прививки от гриппа и ковида в один день, об этом сообщает издание «Текст». При одновременной вакцинации в поликлинике или мобильном пункте препараты будут вводиться в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения, «Новому компаньону» подтвердили данную информацию, сославшись на разрешение федерального минздрава, которое действует уже почти год (с октября 2021 года).

«Было разрешено в соответствии с инструкцией к применению препарата», — пояснили в региональном ведомстве.

Напомним, в Пермском крае за счёт средств федерального бюджета ставят бесплатно вакцину от гриппа «Ультрикс Квадри» детям и «Совигрипп» взрослым. От коронавируса в основном ставится «Спутник V».

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