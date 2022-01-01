В Перми будет действовать пять видов абонементов на использование платных парковок Ранее было два вида абонементов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми увеличила количество видов абонементов на право размещения автомобилей на платных парковках города. Постановление главы города от 31 августа предусматривает введение пяти видов: на 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней (ранее было два вида абонементов — на 10 и 20 дней).

В документе сказано, что стоимость абонемента будет рассчитываться в соответствии с методикой расчёта размера платы за пользование платными парковками (она утверждена решением Пермской городской думы от 26 апреля 2022 года). При этом будет учитываться количество оплачиваемых часов при размещении на парковке, тарифная зона, понижающий коэффициент и пр.

Абонемент можно приобрести в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» на сайте permparking.ru, через иные интернетресурсы, электронные сервисы, терминалы, банкоматы.

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