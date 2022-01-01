В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» созданы новые рабочие места Поделиться Твитнуть

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми реализуется инвестиционный проект по увеличению мощности фасовки карбамида в мягкие контейнеры до 600 тыс. тонн в год. Благодаря этому в разных подразделениях предприятия созданы 29 новых рабочих мест.

В филиале «ПМУ» открыт приём на следующие вакансии:

— аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4- и 5-го разрядов;

— водитель погрузчика 4-го разряда;

— машинист перегружателей 4-го разряда;

— машинист автомобильного крана 6-го разряда;

— слесари по ремонту технологического оборудования 5- и 6-го разрядов;

— слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда;

— электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда;

— кладовщик.

Резюме соискателей принимаются на электронную почту: resume.pmu@uralchem.com

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Кадровая служба предприятия сейчас активно ведёт подбор новых сотрудников на открывшиеся вакансии. Трудоустройство в филиале «ПМУ» — это очень хороший шаг в профессиональном развитии. Здесь есть наставничество, корпоративное обучение и перспективы карьерного роста. Сотрудники предприятия получают достойную зарплату, пользуются множеством корпоративных льгот и уверены в завтрашнем дне, потому что продукция филиала «ПМУ» востребована всегда.

Среднемесячная заработная плата рабочих филиала «ПМУ» за шесть месяцев 2022 года вышла на уровень 80 719 руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 19,5%. Для сравнения, по данным Пермьстата, средняя зарплата в Пермском крае за первое полугодие 2022 года была на уровне 48 742 руб. в месяц (рост 12%). В химической отрасли региона, по данным Росхимпрофсоюза, — 72 015 руб. (рост 14,9%). При штатной численности около 820 человек социальные расходы филиала «ПМУ» на одного работника составили за 2021 год 276,4 тыс. руб. Среди основных мер поддержки: ДМС, охрана труда и оздоровление работников, дополнительные оплачиваемые отпуска, доплаты на питание, различные виды материальной помощи, заводские автобусы, корпоративная ипотечная программа и многое другое.

Завершение проекта по увеличению фасовки карбамида в мягкие контейнеры запланировано на конец 2022 года. К этому моменту новые сотрудники пройдут обучение и будут готовы приступить к своим обязанностям.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

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