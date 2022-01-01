В Перми живут самые честные продавцы машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автомобильный сайт Дром выяснил, какой процент автовладельцев обманывает покупателей при продаже машин. По результатам опроса, 54% пермяков предпочитают говорить только правду о своём автомобиле. Это самый высокий показатель по стране.

Кроме того, 44% сказали, что они не обманывали, а только немного недоговаривали, и всего 2% автолюбителей Пермского края ответили, что им приходилось врать, ведь иначе машину не продашь.

В среднем по стране каждый десятый признался, что ему приходилось говорить неправду о машине. «Немного недоговаривали» 50% опрошенных, а 40% автовладельцев утверждают, что никогда не обманывали при продаже авто.

Кроме жителей Прикамья, самыми честными автолюбителями в стране, судя по опросу, стали также жители Татарстана и ХМАО. Самые недобросовестные продавцы живут в Хабаровском, Приморском и Алтайском краях — там только треть автолюбителей по совести продавали машины.

Всероссийский опрос проводился с 26 августа по 2 сентября 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняли участие почти 9,5 тыс. человек.

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