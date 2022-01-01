Горнолыжный центр «Губаха» отменил безлимитные пропуски на подъёмники Любителям горных лыж взамен предлагают сезонные ски-пассы на 100-300 подъёмов Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

Администрация горнолыжного центра «Губаха» объявила о введении линейки новых ски-пассов (пропусков на подъёмники) в сезоне 2022/23. Информацию разместили в соцсетях.

Сообщается, что безлимитный сезонный ски-пасс больше продаваться не будет, вместо него предлагаются сезонные абонементы на 100, 200 или 300 подъёмов со стоимостью соответственно 13, 23 и 31 тыс. руб. При этом ски-пасс можно будет легально передавать другому человеку (раньше это запрещалось), также покупатели сезонников смогут пользоваться скидками на парковку, баню и гостиницу. В организации отметили, что приобретать новые ски-пассы «станет ещё выгоднее».

Однако под постом любители горных лыж оставили большое количество негативных отзывов, отметив, что при таких тарифах цена одного подъёма вырастет для них по сравнению с прошлым сезоном в несколько раз (в прошлом году цена одного ски-пасса на сезон составляла 15-18 тыс. руб.).

«Безусловно, прежде чем озвучить новые условия ски-пассов, мы долго анализировали статистику и потребности наших гостей, поэтому ни одна цифра не «взята с потолка» или потому что «захотелось», — отвечают на претензии в ГЦ «Губаха».

Сотрудники горнолыжного центра говорят, что повышение цен обусловлено улучшениями инфраструктуры комплекса. Также администрация комплекса утверждает, что цены на комплектующие для ратраков стали выше.

«При расчёте стоимости нового ски-пасса мы ввели скидки от 23 до 46% на подъём (стоимость разового подъема на сезон 22/23 — 200 руб., при покупке ски-пасса — 130 руб.), также предоставили возможность выбора: 100, 200, 300 подъёмов. Готовы пойти навстречу и ввести 500 подъёмов, — отметили в администрации центра. — Мы понимаем, что при расчёте количества катаний более 12-15 в день эффективность покупки нового ски-пасса снижается, поэтому сохраняем дневной тариф (1400-1800 руб. — ред.), который позволит ещё больше экономить».

Тем не менее, поток негативных комментариев не уменьшился. 5 сентября в группе горнолыжного центра появилась информация от администрации ГЦ «Губаха» о том, что они понимают эмоции клиентов, и приняли решение. Оно было объявлено 6 сентября:

— При формировании новой системы ski-pass мы действительно не учли, что некоторым из наших наиболее активно катающихся гостей это будет невыгодно. По итогам анализа системы контроля доступа мы выявили настоящих горнолыжных чемпионов, и было принято решение поощрить их.

Было принято решение вручить 21 человеку подарочные ски-пассы от 100 до 300 подъёмов.

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