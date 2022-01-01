Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки пройдёт в пятый раз Поделиться Твитнуть

Цель проекта Пермской филармонии — продвижение имиджа и музыкальной культуры Прикамья, связь с историческими корнями и «местами силы» — Строгановскими культурными «гнёздами», популяризация хорового пения.

«Из века в век, из поколения в поколение переходит наша любовь к Чайковскому, к его прекрасной музыке, и в этом её бессмертие», — писал Дмитрий Шостакович.

Лучшие страницы вокально-хоровой музыки и кантата «Москва» (слова А.Н. Майкова) Петра Ильича Чайковского будут представлены в премьерной концертной программе «Такой разный Чайковский» (6+).

Исполнители — Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина Пермской филармонии и коллектив из Екатеринбурга — хор «Доместик» им. В.А. Копанева. В концерте принимают участие солисты Пермской филармонии: лауреат международных конкурсов Маргарита Соснер (партия меццо-сопрано) и Максим Ануфриев (баритон).

Наряду с православными шедеврами композитора, поражающими изяществом хоровой звукописи («Достойно есть», «Верую», Херувимская», «Хвалите Господа с небес»), прозвучат великолепные образцы светской хоровой музыки («Легенда», Соловушко», «На сон грядущий», «Ночевала тучка», «Не кукушечка во сыром бору»), а также хоровые сцены из лучших опер: «Евгений Онегин» («Девицы-красавицы», Хор и пляска крестьян) и «Пиковая дама» («Будем пить и веселиться», Хор гуляющих).

Екатеринбургский хор «Доместик» им. В.А. Копанева (художественный руководитель и дирижёр — лауреат всероссийского и международного конкурсов Мария Аранбицкая) — один из ведущих профессиональных коллективов Урала, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Коллектив был создан в 1988 году. Его основатель Валерий Анатольевич Копанев, талантливый ученик легендарного А. Юрлова, воплотил давнюю мечту своего учителя — вернуть на отечественную сцену православное музыкальное наследие. Название коллектива «Доместик» в переводе с византийского — «Мастер церковного пения».

Несмотря на преобладание духовной музыки, хор считается светским. «Доместик» активно экспериментирует во всех направлениях классической и современной музыки. Последнее время на орбите творческих интересов коллектива соседствуют старинная и современная духовная музыка мира. «Доместик», погружаясь вглубь веков, с интересом исследует многообразие хорового письма Возрождения и звуковые эксперименты новейшей музыки Прибалтики, Филиппин, США, Африки. Коллектив привлекает сложная в исполнительском отношении музыка, требующая профессионального мастерства. Именно его публика по достоинству оценивала в разных концертных залах России, Европы и Канады.

Лауреат международных конкурсов Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина — один из самых ярких и любимых коллективов Пермской филармонии. Художественный руководитель и дирижёр оркестра — заслуженный работник культуры России, лауреат премии города Перми в сфере культуры и искусства им. Н. Серебренникова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, профессор ПГИК Галина Токарева. Игре оркестра присуща высокая исполнительская культура, яркая эмоциональность, глубокая проникновенность, разнообразие динамических и тембровых красок. Более 35 лет оркестр радует слушателей своим вдохновенным мастерством и разнообразием ярких концертных программ.

Этот концерт подарит слушателям встречу с многогранным наследием великого русского композитора. Прекрасные традиции, заложенные Чайковским, предстанут красивым музыкальным витражом, сотканным из звукового богатства и мастерства исполнителей.

Кантата «Москва» впервые прозвучала в июле на фестивале Open Air Fest в Екатеринбурге. И вот ответный визит соседей в Пермь.

21 сентября в 19.00. Органный концертный зал

Фестивальный марафон будет продолжен 5 декабря программой «Рахманинов и его современники» (6+) ансамбля современной хоровой музыки Altro coro. 6 декабря состоится творческая встреча руководителя ансамбля, ректора РАМ им. Гнесиных Александра Рыжинского со студентами специальности «Хоровое дирижирование» ПГИК. Тема встречи — «Великое искусство Гнесинцев».

В марте на премьеру концертной программы «Цветы России» (6+) приглашают Оркестр русских народных инструментов им. Салина и вокальный квартет «Девчата» Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной (Москва).

Завершит V Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки камерный хор «Солисты Нижнего Новгорода» (6+) (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат премии Нижнего Новгорода Иван Стольников). Две июньские программы коллектива приурочены к его 50-летию.

По сообщению пресс-службы Пермской филармонии

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