Андрей Стрельцов Пермская спортсменка остановилась в шаге от «золота» на чемпионате пловцов-марафонцев Екатерина Сорокина стала второй на дистанции 25 км Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки

В Анапе стартовал Чемпионат России по плаванию в открытой воде. В первый день соревнований пермская пловчиха Екатерина Сорокина стала серебряным призёром чемпионата на дистанции 10 км. Она же примет участие в заплыве на 25 км.

Сегодня же пермский пловец Руслан Садыков пришёл пятым на 10 км. У него впереди борьба за медали на дистанциях 5 и 25 км.

Чемпионат в Анапе — главный турнир года у пловцов-марафонцев. В нём принимают участие более 100 сильнейших спортсменов из 18 субъектов Российской Федерации. Заплывы пройдут на дистанциях 5, 10 и 25 км. Также будут разыграны медали в в эстафете 4х1250 м.





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