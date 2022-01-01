Движение транспорта по ул. Локомотивной в Перми ограничат на три дня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с аварийно-восстановительными работами с 23:00 9 сентября до 6:00 12 сентября будет частично ограничено движение транспорта на ул. Локомотивной в Перми. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу компании «Новогор-Прикамье».

В этот период специалисты ресурсоснабжающей организации проведут замену аварийного участка трубы сети водоотведения.

В связи с этим движение от ДКЖ в сторону центра города будет осуществляться по одной полосе. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты своих поездок.

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