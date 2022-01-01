Власти Перми расторгли с подрядчиком контракт на ремонт трамвайных путей в Мотовилихе Цена контракта составляла 180 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские власти в одностороннем порядке решили расторгнуть контракт с подрядчиком, который занимался капремонтом трамвайных путей в Мотовилихинском районе на участке ул. Уральской от Цирка до разворотного кольца «Висим». Об этом сообщает ВЕТТА.

Контракт на сумму 180 млн руб. был заключен между МКУ «Пермблагоустройство» и АО «Перминжсельстрой» в конце 2020 года. Большую часть работ организация выполнила, однако у пермских властей возник ряд вопросов по исполнению договора.

В частности, в МКУ заявили, что не были выполнены послеосадочный ремонт трамвайных путей на участке 5,3 км, балансировка пути, стрелочных переводов, сварка рельсовых стыков и пр. В связи с этим учреждение решило отказаться от исполнения муниципального контракта.

В компании «Перминжсельстрой» заявили, что обжалуют решение властей в суде.

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