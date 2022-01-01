В пермском ТРЦ «Планета» пройдёт учебная эвакуация Тренировка в рамках пожарных учений запланирована на 6 сентября Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

Во вторник, 6 сентября, c 8:00 до 9:00 в ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) в рамках пожарных учений пройдёт плановая эвакуация персонала. Как сообщили в торговом центре, в ходе мероприятия сотрудниками будут отрабатываться правила поведения в случае возникновения реальной ЧС.

Кроме того, состоится проверка всех инженерных систем, задействованных в противопожарной защите ТРЦ.

В учениях примут максимальное количество служб МЧС, УГЗ, МВД.





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