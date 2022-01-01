Минздрав Прикамья опубликовал новый график работы мобильных пунктов вакцинации Сделать прививки можно будет в четырёх торговых центрах Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Минздрав Прикамья опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации на эту неделю. По данным ведомства, сделать прививки от COVID-19 или гриппа можно будет в четырёх ТРК и ТЦ. При этом в двух из них можно пройти иммунизацию от пневмококковой инфекции.

Так, с 6 по 9 сентября (с 16.00 до 20.00) и 10-11 сентября (с 12.00 до 16.00) прививки можно сделать в ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б, 1-й этаж). В наличии вакцины от COVID-19 и от гриппа.

С 8 по 9 сентября (с 15.00 до 19.00), а также 10 сентября (с 11.00 до 15.00) будет работать мобильный пункт в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree). В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

С 7 по 11 сентября с 11.00 до 17.00 можно сделать прививку в ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж, рядом с магазином Ascona). В наличии вакцина от COVID-19, гриппа.

Только один день, 8 сентября, с 12.00 до 18.00 у ТЦ «КИТ» (ул. Крупской, 79а) будет стоять специальный автобус, где можно будет сделать прививки от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

Пройти вакцинация могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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