Филиал «Азот» готов к пуску системы отопления Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» завершена подготовка к отопительному сезону. Проведена ревизия сетей теплоснабжения завода и центрального теплового пункта.





Система теплофикации филиала «Азот» состоит из 16 км трубопроводов. В них циркулирует 2800 м3 теплофикационной воды. Ремонту главного теплового пункта «Азота» традиционно уделили большое внимание. Во время остановочного ремонта центральной бойлерной азотчики заменили всасывающий коллектор на новый, 5 трубопроводов всаса насосов, столько же нагнетательных выходов, перенабили сальники, провели замену и ревизию всей арматуры отделения теплоснабжения и межцеховых коммуникаций. Обновлено 330 метров трубопроводов, по которым теплофикационная вода поступает в производственные корпуса.





Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:





— Пуск системы отопления на предприятии будет зависеть от погоды. По нормативам, для включения отопления среднесуточная температура на улице должна держаться не менее 8 °C в течение трех суток.





По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

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