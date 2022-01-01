Количество вакансий в Пермском крае выросло на 4,6% Это в полтора раза меньше, чем в среднем по ПФО Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировала динамику вакансий в августе 2022 года: по сравнению с предыдущим месяцем спрос на персонал в Пермском крае вырос на 4,6%.

Наиболее сильный прирост в Прикамье наблюдался в сферах «Наука, образование» (+30,1%), «Искусство, масс-медиа» (+13,8%), «Закупки» (+8%) и «Рабочий персонал» (+7,6%). В свою очередь, наиболее заметно спрос на персонал сократился в сферах «Госслужба, НКО» (-11,1%), «Домашний персонал» (-5,5%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (-5,4%).

Лидером по приросту количества предложений о работе в Приволжском федеральном округе стала Удмуртская Республика — в августе было открыто на 15,7% больше вакансий, чем в июле. Далее идут Республика Мордовия (+10,1%), Самарская область (+9,6%), Нижегородская область (+9,4%) и Чувашская Республика (+9,1%).

Средний прирост по Приволжскому федеральному округу составил 7,4%.





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