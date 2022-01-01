Пермская самбистка завоевала «золото» Всероссийской Спартакиады Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Пермячка Екатерина Оноприенко стала победителем Всероссийской Спартакиады среди сильнейших спортсменов 2022 года по самбо, об этом сообщили в минспорта Пермского края.

Она одержала победу в финальной встрече весовой категории 65 кг над титулованной соперницей из Москвы Валентиной Остапец.

Ещё одна представительница Прикамья Евгения Фомичева в весовой категории до 72 кг заняла второе место, проиграв представительнице Казани Ксении Задворновой.

Участие в турнире приняли 120 борцов.

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