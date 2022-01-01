В связи с заморозками в Пермском крае в МЧС опасаются всплеска пожаров Понижение температуры до -2 градусов прогнозируется с 5 по 7 сентября Поделиться Твитнуть

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В ночные часы 5–7 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, отметили в ведомстве. Их причиной могут стать нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств.

В МЧС отметили, что недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода, которых имеют поврежденную изоляцию. Также нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления.

Также спасатели обращают внимание на то, что запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов и нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время.





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