На пожаре в Перми пострадал один человек Площадь возгорания составила 63 кв. м Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Володарского загорелся частный жилой дом. Сообщение о ЧП поступило в краевое управление МЧС 3 сентября в 02.14, сообщили в ведомстве.

К месту пожара были направлены 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

По прибытии первого подразделения МЧС установлено, что горит дом, баня и надворные постройки на площади 63 кв. м.

Ликвидировать пожар удалось около 3 час. ночи.

Погибших нет, но есть один пострадавший, два человека эвакуировались до прибытия пожарных.

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