Управление капстроительства Пермского края покинул Дмитрий Онорин Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Заместитель гендиректора ГКУ ПК «УКС Пермского края» и руководить управления по строительству и реконструкции объектов №1 Дмитрий Онорин покинул должность, об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В пресс-службе краевого министерства строительства подтвердили информацию.

До работы в краевом УКС Дмитрий Онорин трудился на посту первого заместителя главы Мотовилихинского района Перми, был замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, руководителем планово-экономического отдела УКС городской администрации, председателем городского комитета по физической культуре и спорту.

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