Андрей Стрельцов Пермская «Кама» одержала первую победу в сезоне Волейбольный клуб удачно стартовал в Кубке страны Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

В Стерлитамаке стартовал групповой турнир Кубка страны по волейболу им. Калачихина. В своём первом поединке на турнире пермская «Кама» встречалась с ВК «ИжГТУ Динамо».

Для выявления победителя пришлось провести все пять партий. В итоге успех оказался на стороне подопечных Владимира Викулова. Итог встречи 3:2.

В субботу пермскому клубу предстоит сложная игра против хозяев площадки ВК «Тархан» (Стерлитамак). В воскресенье пройдет матч с барнаульским «Университетом».





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