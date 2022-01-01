Андрей Стрельцов
Пермская «Кама» одержала первую победу в сезоне
Волейбольный клуб удачно стартовал в Кубке страны
В Стерлитамаке стартовал групповой турнир Кубка страны по волейболу им. Калачихина. В своём первом поединке на турнире пермская «Кама» встречалась с ВК «ИжГТУ Динамо».
Для выявления победителя пришлось провести все пять партий. В итоге успех оказался на стороне подопечных Владимира Викулова. Итог встречи 3:2.
В субботу пермскому клубу предстоит сложная игра против хозяев площадки ВК «Тархан» (Стерлитамак). В воскресенье пройдет матч с барнаульским «Университетом».
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