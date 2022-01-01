Второй месяц подряд в Прикамье отмечается рост ипотечного кредитования По сравнению с маем количество и объём выданных банками ипотечных кредитов увеличились в три раза Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края за июль 2022 года оформили 2 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму более 5 млрд руб. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

По сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитов выросло более чем на треть, а их объём — почти в полтора раза. По сравнению с маем количество и объём выданных банками ипотечных кредитов увеличились в три раза.

«Восстановлению кредитования способствовало прежде всего снижение ключевой ставки и процентных ставок по льготным ипотечным госпрограммам», — сообщил управляющий Отделением Алексей Моночков.

Так, на 1 августа средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Пермском крае составила 7,8%.

Общая задолженность жителей Прикамья по ипотечным кредитам составила более 204 млрд руб., увеличившись за год на 13%. При этом доля просроченной задолженности в общем объеме ИЖК остается низкой — 0,5%.

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