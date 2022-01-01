Гражданку Узбекистана осудили за контрабанду леса из Пермского края Она проведёт в колонии 1 год и 9 месяцев Поделиться Твитнуть

Александровский городской суд Пермского края признал предпринимательницу из Республики Узбекистан виновной в контрабанде стратегически важных ресурсов и приговорил её к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Управлением Федеральной Службы Безопасности совместно с Пермской таможней было установлено, что в 2021 году иностранка, являясь директором коммерческой организации, принимала участие в незаконном вывозе в Республику Узбекистан лесоматериалов хвойных пород с территории Пермского края через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Приговор вступил в законную силу.

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