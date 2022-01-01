Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 2 по 4 сентября Поделиться Твитнуть

2 сентября в 14:00 в историческом парке «Россия — моя история» состоится торжественное открытие и бесплатная экскурсия по выставке «Пётр Великий. Рождение империи» (0+). Проект приурочен к 350-летию со дня рождения первого российского императора. Десять тематических зон выставки представляют пути развития России, которые некогда определил сам Петр I: развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

2 сентября в 18:00 и 20:00 и 3 сентября в 12:00 и 16:00 на набережной в рамках проекта «Выходные на набережной» пройдут мастер-классы по многослойным раскраскам для взрослых (16+).

Министерство культуры Пермского края

2, 3 и 4 сентября в ДК им. Солдатова и на площади у ТРК «СпешиLove» пройдёт IV Фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST (0+). 2 сентября с 18:00 в помещениях ДК им. Солдатова можно увидеть инсталляции на тему «Этнос», с 20:30 — мэппинг и уличные инсталляции. 3 и 4 сентября инсталляции внутри ДК будут работать с 12:00. Музыкальная программа EFEST MUSIC (18+) ждёт зрителей в ТРК «СпешиLove» 3 сентября с 19:00. В этом году в программе участвуют музыканты, чья музыка входит в топ-чарты по всему миру — Space Food, Anturage, Pola, Goom Gum. Хэдлайнером станет Alexander Popov. Там же в 01:53 состоится шоу дронов.

3 и 4 сентября пройдёт Пермский марафон (0+). В первый день марафона, 3 сентября, с 08:00 на площади перед Театром-Театром начнётся регистрация участников и откроются выставочные и развлекательные площадки ЭКСПО. В 12:30 стартуют детские забеги. С 12:00 до 19:00 будет проходить танцевальный марафон. В 19:00 состоится торжественная церемония открытия Пермского марафона. В воскресенье в 07:00 откроется стартово-финишный городок, забеги стартуют в 08:30. Автограф-сессия с олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам состоится в 13:30.

3 сентября с 15:00 до 18:30 в Центре городской культуры пройдёт творческая лаборатория «Свой чужой звук» (16+). Художники Уилл Оуэн (США, Филадельфия) и Ася Фиддлер (Пермь) проведут мини-лабораторию по созданию саунд-инсталляции, итогом которой станет совместный звуковой арт-объект.

3 сентября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия» (12+). Фильм был снят по заказу испанского фонда «Гала — Сальвадор Дали», он даёт уникальный шанс послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой.

3 сентября в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (6+). В программе: произведения Свиридова, Прокофьева, Рахманинова, Чайковского и др. Исполнители: Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии и солисты Ирина Баранова, Людмила Четина, Андрей Чернопазов, Николай Нелюбин.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

До 4 сентября в Центральном выставочном зале работает выставка пермского дизайнера, художника, креативщика и создателя бренда «Я. Есть» (16+) Игоря Горячева. Одноимённая экспозиция представляет творческие работы и инсталляции, соединяющие прикладную науку и духовность.

4 сентября с 12:00 в с. Лобаново пройдёт духовно-исторический фестиваль им. Александра Невского (0+). Основной темой станет 10-летний юбилей фестиваля и межнациональное взаимодействие на территории Пермского муниципального района. В программе: круглый стол с представителями епархии, мухтасибата, историками, краеведами, представителями туристической отрасли на тему «Пермский район: экскурсии с национальным колоритом», концертные программы, спектакль православного театра в храме Александра Невского для прихожан, квест для молодёжных команд «Ледовое побоище».

Библиотека им. Горького

4 сентября в 12:00 в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в рамках цикла «Бабье лето в «Хохловке» пройдёт праздник «От Хлебного Спаса до Агафона Огуменника» (0+). Он расскажет о традициях Третьего Спаса, праздников Фрола и Лавра, Агафона Огуменника. Посетители примут участие в мастер-классах по ткачеству и приготовлению хлеба, услышат былички о нечистой силе, угостят лошадей яблоками и морковью. В этот день в музее начнётся уборка зерновых и льна — «Зажинки». Все желающие научатся жать серпом, примут участие в помочах, которые завершатся угощением и весёлым гуляньем.

4 сентября в 12:00 и 14:00 в АЭМ «Хохловка» пройдут ботанические экскурсии «Как засыпают деревья и травы» (0+). Экскурсия знакомит с растениями фитоценозов «Хохловки», а также с особенностями древесины разных пород, которые в старину использовалась при строительстве. Ботаническую экскурсию по «Хохловке» проводит доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ, руководитель пермского отделения общественной организации «Русское ботаническое общество» Лариса Новосёлова.

4 сентября в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится презентация книги «Страна Облаковия» (0+) Наталии Грачёвой. «Страна Облаковия» — это сказка про волшебное путешествие мальчика Лёвы. Посетителей ждёт интерактив при участии художника Полины Сережко (Москва) и психолога Александры Аспидовой (Пермь).

4 сентября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль «Проект Бетховен» (16+). Симфонический балет-поэма «Проект Бетховен» — это подношение гению от хореографа Джона Ноймайера.

До 16 сентября в киноцентре «Премьер» можно увидеть новый фильм Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» (18+). В главных ролях Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Кристен Стюарт и др.

До 15 января 2023 года на сайте «Ваш досуг» доступна запись оперы «Идоменей» (16+) Моцарта в постановке Сатоси Мияги. В блестящий вокальный состав вошли тенор Майкл Спайрз (Идоменей), сопрано Сабин Девьей (Илия), меццо-сопрано Анна Бонитатибус (Идамант) и сопрано Шивон Стагг (Электра).

До 21 июня 2023 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть «Фиделио» (16+) Бетховена на сцене «Опера-комик». Дирижёр Рафаэль Пишон вновь возглавил свой хор и оркестр «Пигмалион». Музыка ансамбля идеально дополняется голосами Шивон Стагг (Леонора), Майкла Спайрза (Флорестан), Мари Эриксмун (Марзеллин) и других оперных звёзд.

До 26 февраля 2023 года на сайте Opera Vision доступна запись мастер-класса одного из ведущих баритонов мира Томаса Хэмпсона и тенора Лоуренса Браунли (16+). В течение недели в июне 2022 года Opera for Peace собрала группу молодых артистов со всего мира в Риме, чтобы поучиться друг у друга и у певцов с уже сложившейся карьерой.

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